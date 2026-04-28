Paweł "Popek" Mikołajuw jest jedną z barwniejszych postaci polskiego show-biznesu. Mężczyzna ma za sobą lata kariery muzycznej, problemy z różnego rodzaju nałogami, występ w "Tańcu z Gwiazdami", a także przygodę w profesjonalnych sportach walki - cztery występy w KSW.

48-latek od pewnego czasu pojawia się także we freak fightach. W ostatnim czasie miała miejsce jego walka z prawdziwą legendą tego środowiska, Jackiem Murańskim. Panowie zmierzyli się na Prime MMA 16 w Nysie, a ich walce towarzyszyło mnóstwo emocji wynikających z prywatnego konfliktu między nimi. Ostatecznie lepszy w rywalizacji okazał się znany raper, który już w drugiej rundzie technicznym nokautem posłał "Murana" na deski.

Murański został rozbity przez "Popka", nagle zwrócił się do rywala. Piękny gest zawodnika

Kilka dni po wydarzeniu głos w sprawie swojej przegranej postanowił zabrać Murański. Zawodnik opublikował na platformie Instagram nagranie, w którym zdradził, że między nim a "Popkiem" nie ma już żadnej złej krwi. Zawodnicy ponadto mieli wymienić się także uprzejmościami w trakcie rozmowy telefonicznej.

Podzielił się tym ze mną w rozmowie prywatnej. Fajnie, że gość, który potrafił trafić Mariusza Pudzianowskiego w pierwszej fazie walki, traktuje zwycięstwo ze mną po heroicznej, dwurundowej walce jako wielki sukces i zwycięstwo

Jacek Murański nie krył również tego, że "Popek", dzięki przygotowaniom do walki z nim, zdecydował się przewartościować i prowadzić zdrowszy tryb życia. Jego zmiana ma wynikać z miłości do córki.

- To się może przełożyć na życie Pawła, na jego relację z córeczką. Na to poczucie spokoju, godności, które chciałby odzyskać i na to przekonanie, że tylko czystość, w którą wprowadził się podczas przygotowań do walki ze mną, może mu to poczucie godności i szacunek w oczach córki trwale odzyskać. Życzę im tego z całego serca, bo z Pawłem byliśmy naprawdę blisko. Tak jak wczoraj przyznał, złe podszepty złych ludzi nas poróżniły - dodał "Muran".

"Popek" już nie raz udowadniał, że przy odpowiednich przygotowaniach jest zdolny do walki na naprawdę wysokim poziomie. Niewykluczone, że to właśnie w sporcie gwiazdor ponownie odnajdzie samodyscyplinę, której brakowało mu w różnych momentach jego życia.

