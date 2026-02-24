Ogłoszenie walki Chalidowa a teraz to. Sensacyjny powrót mistrza KSW, hitowe wieści federacji

Kwiecień będzie miesiącem pełnym wrażeń dla polskich fanów mieszanych sztuk walki. Wszystko za sprawą dwóch dużych gal, które odbędą się tydzień po tygodniu. Od paru dni głośno jest o starciu, jakie ogłosiła federacja KSW. Na wydarzeniu z numerem 117, które odbędzie się w warszawskim Torwarze zobaczymy Mameda Chalidowa. Legenda polskiego MMA tym samym wróci do walki po ponad rocznej przerwie. Na szali będzie pas mistrza wagi średniej.

Rywalem doświadczonego zawodnika będzie bowiem aktualny czempion tej kategorii, Paweł Pawlak. Tydzień wcześniej odbędzie się natomiast historyczne, bo pierwsze wydarzenia czeskiej federacji Oktagon w Polsce. W Szczecinie zobaczymy m.in. Michała Materlę, czy Mateusza Legierskiego. Ale pewnym było, że na karcie walk będzie jeszcze kilku reprezentantów Polski. I we wtorkowy wieczór to się potwierdziło.

Tomasz Narkun wraca do klatki. Głośne ogłoszenie czeskiej federacji MMA

Oktagon w mediach społecznościowych poinformował, że kolejnym Polakiem na karcie walk będzie Tomasz Narkun. Jest to o tyle zaskakująca informacja, że "Żyrafa" po raz ostatni walczył w połowie 2024 roku. A warto przypomnieć, że był mistrzem KSW w wadze półciężkiej i jedną z najważniejszych postaci polskiego MMA. Swego czasu dwukrotnie udało mu się pokonać Mameda Chalidowa, co odbiło się szerokim echem.

Niedawno o możliwy powrót Narkuna do federacji KSW pytany był dyrektor sportowy, Wojsław Rysiewski. W programie "Klatka po klatce" stwierdził jednak, że zawodnik oczekuje dużych pieniędzy i dla organizacji nie jest to opłacalne finansowo, ale dodał jednocześnie, że być może Oktagon się na to skusi i tak też się stało. Rywalem reprezentanta Polski będzie Alexander Poppeck.

"Król polskiej wagi półciężkiej jest absolutną legendą w swojej kategorii. Z 21 zwycięstw 20 zakończyło się przed czasem, w tym 15 przez poddanie" - czytamy w zapowiedzi walki. "Jedyne, czego nadal brakuje Narkunowi, to pas największej europejskiej organizacji. Chce utorować sobie do tego szybką drogę, pokonując najlepszego zawodnika wagi półciężkiej w Niemczech" - dodano.

