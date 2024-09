Ogłosili powrót Chalidowa, błyskawiczna reakcja Fame MMA. Nagły komunikat zaskoczył kibiców

Mało który zawodnik wywołał w Polsce w ostatnim czasie taką sensację, co Kamil Mataczyński. "Taazy" postrzegany był jako outsider przed galą Fame MMA 22. 30-latek sprawił jednak gigantyczną sensację i wygrał w turnieju, gdzie stawką był okrągły milion złotych. Jak się okazuje, otworzyło mu to drzwi do wielkiej kariery. Tego samego dnia, gdy poznaliśmy rywala Mameda Chalidowa na XTB KSW 100, Fame MMA wystosowało nieoczekiwany komunikat ws. Kamila "Taazy'ego" Mataczyńskiego.