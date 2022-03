Oglądaj dwie pierwsze walki Fame MMA 13 za darmo w Interii!

Wideo FAME MMA 13 - oglądaj w POLSAT BOX GO

Trzeci pojedynek w FAME stoczą Amadeusz "Ferrari" Roślik i Adrian "Polak" Polański. Dla którego z nich to spotkanie okaże się zwycięskie? Nie małych emocji doświadczymy tego wieczoru podczas starć celebrytów i influencerów.

Zobaczymy m.in. Martę Linkiewicz, Jakuba "Japczan" Piotrowicza, Roberta Pasut i nie tylko. W co-main evencie Paweł "Popek" Mikołajuw zawalczy z Normanem “Strominem" Parke. Fame MMA 13 transmisja PPV online live stream na Polsat Box i Polsat Box Go. Wyniki walk i relacja z gali "na żywo" na sport.interia.pl.

Podczas FAME MMA 13 zobaczymy:

Paweł "UNBOXALL" Smektalski vs. Sergiusz "NITRO" Górski

Paweł "POPEK" Mikołajuw vs. Norman "STORMIN" Parke

Amadeusz "FERRARI" Roślik vs. Adrian "POLAK" Polański

Karolina "WAY" Brzuszczyńska vs. Marta "LINKIMASTER" Linkiewicz

Robert "SUTONATOR" Pasut vs. Jakub "JAPCZAN" Piotrowicz

Piotr "SZELI" Szeliga vs. Gabriel "ARAB" Al‐Sulwi

Paweł "PONCZEK" Sikora vs. Dawid Malczyński

Rafał "TAKEFUN" Górniak vs. Mariusz "HEJTER" Słoński

Patryk "PATRYKOS" Domke vs. Kuba Post