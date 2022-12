Przed rozpoczęciem gali High League 5 doszło do niespodziewanego ogłoszenia. Zapowiedziano, że na High League 6 Marcin Najman i Jacek Murański po wielu miesiącach obietnic w końcu skrzyżują rękawice.

Marcin Najman - Jacek Murański na High League 6

O ich walce mówi się od ponad roku. W październiku 2021 r. już jedna z nieistniejących federacji - Elite Fighters - ogłosiła to starcie jako pierwsza. Wówczas miejsce miało wiele nieporozumień kontraktowych i ostatecznie do spotkania nie doszło. Od tamtej pory "El Testosteron" i "Stary Muran" nieprzerwanie dogryzają sobie w internecie. Wiele osób ze środowiska freak fightów twierdzi, że ta walka wygeneruje największe zainteresowanie w historii freaków.

FAME MMA 15. "Nie ma takiej mocy, która zmusiłaby mnie do poddania". Jacek Murański po walce z Tańculą

FAME MMA 15. "Nie ma takiej mocy, która zmusiłaby mnie do poddania". Jacek Murański po walce z Tańculą / INTERIA.TV / INTERIA.TV

Panowie zmierzą się na zasadach boksu birmańskiego. Dozwolone są łokcie i uderzenia głową. W parterze będzie można jedynie uderzać przez 15 sekund. Później starcie zostanie przeniesione ponownie do stójki. Reguły zapowiadają się brutalne, ale... należy pamiętać, że to dopiero ogłoszenie. Znając zagrywki Najmana i Murańskiego, niewykluczone, że do marca coś się zmieni.