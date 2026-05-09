Odważne szarże Murańskiego. Nie do wiary, co zrobił jego rywal. Sensacyjny rezultat
Na ten powrót czekali wszyscy fani FAME MMA, a Jacek Murański nie zawiódł żadnego z nich. 57-latek mierzył się na gali w Koszalinie z Jarosławem "Koziołkiem" Koziełem. Walka zawodników od początku była emocjonująca, ale po jednogłośnym werdykcie sędziów zwyciężył w niej drugi z nich. Udało mu się wygrać mimo poważnej kontuzji. Dzięki temu mężczyzna ma szansę wskoczyć do drabinki głównej turnieju "Fight Club".
FAME MMA 31 odbywa się w koszalińskiej hali widowiskowo-sportowej. Jednym z najważniejszych elementów gali z pewnością można nazwać turniej Fight Club, w którym ósemka zawodników walczy o luksusowe BMW M5. Są nimi: Alan "Alanik" Kwieciński, Paweł "Scarface" Bomba, Maksymilian "Wiewiór" Wiewiórka, Akop Szostak, Kasjusz "Don Kasjo" Życiński, Robert Karaś, Jose "Josef Bratan" Simao oraz Brajan "Bojan" Bojanko.
Organizacja przygotowała się jednak również na awaryjny scenariusz i zakontraktowała walkę rezerwową na wypadek, gdyby któryś ze wspomnianych zawodników odniósł kontuzję. Zmierzyli się w niej Jacek Murański i Jarosław "Koziołek" Kozieł. Starcie obu panów zaskoczyło znaczną część fanów nieoczywistym rezultatem.
Murański wciąż to ma. Jego rywal nie miał żadnych szans
Od pierwszych sekund walki swoją obecność w niej postanowił zaznaczyć Murański, który ruszył z szarżą na rywala zakończoną kilkoma celnymi ciosami w korpus i głowę. Koziołek długo nie pozostał dłużny legendzie freak fightów i jeszcze w 1. rundzie odpowiedział mu kilkoma mocnymi uderzeniami w szczękę.
Druga odsłona rywalizacji także zaczęła się od zdecydowanej próby "Murana", natomiast jego rywal ponownie był na nią przygotowany i szybko odparł atak 57-latka. Tempo do końca regulaminowego czasu zdawał się dyktować Murański, ale Kozieł znajdował luki w jego obronie i skutecznie kontrował go celnymi ciosami.
Po trzeciej rundzie sędziowie byli zmuszeni wskazać zwycięzcę, którym po jednogłośnej decyzji został Jarosław "Koziołek" Kozieł. Co ciekawe, mężczyzna przystąpił do walki rezerwowej z kontuzją ręki, która w znaczny sposób okroiła wachlarz jego umiejętności.
Warto również odnotować, że pewien czas temu Jacek Murański zapowiedział koniec kariery we freak fightach w 2027 r. i start w wyborach do Senatu. Na ten moment nie ma pewności, czy jego plan zostanie zrealizowany. Niewykluczone, że po przegranej na FAME MMA 31 zobaczymy go jeszcze w tym roku w oktagonie.