Odliczanie do gali u Trumpa. Wykrzyczał do mikrofonu. Mówił o pieniądzach

Przed Białym Domem stoi już łuk z oświetleniem, oktagon i trybuny mogące pomieścić 5 tysięcy osób. W nocy z niedzieli na poniedziałek polskiego czasu Waszyngton będzie świadkiem gali UFC 250. Głównym widzem będzie obchodzący 80. urodziny Donald Trump. Event ma upamiętnić 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych, wtedy właśnie podpisano Deklarację Niepodległości.

W walce wieczoru Ilia Topuria będzie bronił pasa w wadze lekkiej przeciwko tymczasowemu mistrzowi Justinowi Gaethje. W co-main evencie o tymczasowy pas kategorii ciężkiej zawalczą zaś Alex Pereira i Ciryl Gane. Ten pierwszy chce zostać pierwszym w historii mistrzem trzech wag.

Dana White nie może się doczekać UFC 250. Właśnie "dosypał" ponad milion dolarów

Atmosfera robi się coraz gorętsza. Podgrzał ją na piątkowej konferencji prasowej szef organizacji Dana White. Ogłosił podniesienie bonusów za Fight of the Night (najciekawszą walkę z całej gali) i Performance of the Night (dwa najlepsze występy indywidualne). Zazwyczaj każdy z czterech dodatków finansowych dla zawodników wynosił po 100 tysięcy dolarów.

Teraz będzie to znacznie więcej - odpowiednio po 2 razy 400 i 425 tys. dol. Oznacza to wzrost aż o 1 mln 250 tys. dol. W takim skoku pomogły World Liberty Financial i Crypto.com.

Z racji, że zawodników na gali będzie tylko czternastu, każdy z nich mógł poczuć się dodatkowo zmotywowany. White wyraźnie podniósł ton głosu podczas przemówienia, niemal wykrzyczał do mikrofonu nowe kwoty.

- Show musi być bez względu na wszystko. Mam już dość gadania o pogodzie. W niedzielę wieczorem będziemy walczyć na trawniku przed Białym Domem bez względu na wszystko - powiedział.

Stara się podsycić emocje związane z galą, walcząc o uwagę publiczności z piłkarskimi mistrzostwami świata

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