Obronił tytuł mistrza UFC. Zadecydowali o tym sędziowie

65,8 kg: Jack Shore (17-1, 4 KO, 9 Sub) pokonał Makwana Amirkhaniego (17-9, 1 KO, 12 Sub) przez poddanie (duszenie zza pleców) w drugiej rundzie.

70,3 kg: Chris Duncan (10-1, 7 KO, 1 Sub) pokonał Omara Moralesa (11-4, 2 KO, 5 Sub) niejednogłośną decyzją sędziów (29-28, 29-29, 27-30).

70,3 kg: Yanal Ashmoz (7-0, 4 KO, 2 Sub) pokonał Sama Pattersona (10-2-1, 4 KO, 5 Sub) przez techniczny nokaut (ciosy w parterze) w pierwszej rundzie.

56,7 kg: Muhammad Mokaev (9-0, 2 KO, 5 Sub) pokonał Jafela Filho (14-3, 5 KO, 8 Sub) przez poddanie (uciskówka na szczękę) w trzeciej rundzie.

65,8 kg: Lerone Murphy (12-0-1, 7 KO) pokonał Gabriela Santosa (10-1, 3 KO, 4 Sub) niejednogłośną decyzją sędziów (29-28, 29-28, 28-29).

83,9 kg: Christian Leroy Duncan (8-0, 6 KO, 1 Sub) pokonał Dusko Todorovicia (12-4, 8 KO, 3 Sub) przez techniczny nokaut (kontuzja kolana) w pierwszej rundzie.

56,7 kg: Jake Hadley (10-1, 3 KO, 5 Sub) pokonał Malcolma Gordona (14-7, 5 KO, 6 Sub) przez nokaut (cios na wątrobę) w pierwszej rundzie.

56,7 kg: Joanne Wood (16-8, 5 KO, 1 Sub) pokonała Luanę Carolinę (8-4, 2 KO, 1 Sub) niejednogłośną decyzją sędziów (30-27, 29-28, 28-29).

70,3 kg: Jai Herbert (12-4-1, 9 KO, 1 Sub) zremisował z Ludovitem Kleinem (19-4-1, 8 KO, 8 Sub) większościową decyzją sędziów (28-28, 28-28, 29-28).

56,7 kg: Veronica Hardy (7-4-1, 1 KO, 2 Sub) pokonała Julianę Miller (3-2, 1 KO, 2 Sub) jednogłośną decyzją sędziów (30-27, 30-27, 30-27).