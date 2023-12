Adrian Bartosiński popsuł zabawę Salahdina Parnasse'a, który chciał jako pierwszy zawodnik MMA na świecie zostać potrójnym mistrzem danej organizacji. Walka wieczoru gali XTB KSW 89 w Gliwicach trwała pełne pięć rund, po których sędziowie jednogłośnie wskazali Polaka jako zwycięzcę. W trzeciej rundzie mogło dojść do nokautu, kiedy to "Bartos" wystrzelił latającym kolanem. Ostatecznie Parnasse wrócił do siebie i kontynuował bój.