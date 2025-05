O której godzinie walka Mateusz Gamrot - Ludovit Klein na gali UFC Fight Night 107 w Las Vegas. Polak w końcu wraca do akcji po prawie dziesięciomiesięcznej przerwie. Tym razem rywalem Biało-Czerwonego będzie Ludovit Klein, który dopiero puka do rankingu TOP 15 wagi lekkiej. Mimo wszystko obóz "Gamera" podchodzi do przeciwnika z szacunkiem i wie, że ma on dużo mocnych stron. Transmisja z gali UFC Gamrot - Klein będzie dostępna w TV oraz w internecie.