FAME MMA 30: Icons odbędzie się już 21 marca na PreZero Arenie w Gliwicach. Pewny swojego starcia na wydarzeniu jest już popularny youtuber "Klepsydra", który został zaprezentowany jako nowy zawodnik organizacji podczas gali "S-Class Tournament". Rywal influencera ma natomiast zostać ogłoszony wkrótce.

Oprócz Gutkowskiego w oktagonie FAME MMA fani zobaczą również powracającego Jakuba "Kubańczyka" Flasa, debiutującego Akopa Szostaka oraz dwóch zwycięzców turniejowych - Denisa Labrygę i Makhmuda Muradova.

Tyle zarabia nowa gwiazda FAME MMA. Na jego koncie ląduje krocie

Na miesiąc przed FAME MMA 30: Icons organizacja zdecydowała się nieco przybliżyć fanom sylwetkę "Klepsydry". Na ich kanale YouTube ukazała się seria krótkich materiałów, w których Gutkowski miał szansę zaprezentować swoją osobę. W jednym z "shortsów" padł temat, który interesuje wszystkich - miesięczne zarobki youtubera.

Nagrania były prowadzone w połowie stycznia, a "Klepsydra" na tamten moment zarobił już 6 tys. dol. - 21 tys. zł w 2026 r. Najbardziej dochodowy miesiąc w jego wykonaniu potrafił wygenerować jednak blisko 25 tys. dol. - 90 tys. zł. Mowa oczywiście o kwotach za nagrywanie filmów na YouTube. 26-latek specjalizuje się w omawianiu głośnych spraw w polskim internecie.

- Jeśli chodzi o przewidywane zarobki, one pokazują 18 tys. dol., ale to nie jest do końca prawda. Możemy wejść w przychody i zobaczyć przychody z ostatnich miesięcy. Styczeń trwa, więc te zarobki, że tak powiem, będą jeszcze szły do góry. [...] Myślę, że można śmiało zauważyć, że są miesiące lepsze, są miesiące gorsze. Ja nie nazywam miesiąca, w którym zarabiam 10 tys. dol. jako gorszy. Po prostu porównując skalę 10 do 25 tys,. jest to dosyć naturalna różnica - komentuje Gutkowski, pokazując tabele z wynikami.

Zarobki "Klepsydry" z samego YouTube robią naprawdę ogromne wrażenie. Niestety, ale influencer nie zdradził kwoty, jaką dostał za podpisanie kontraktu z FAME MMA. Niewykluczone jednak, że również ona oscyluje w granicach od kilkudziesięciu do kilkuset tys. zł.

