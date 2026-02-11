Nowy zawodnik FAME MMA zarabia fortunę. Gwiazdor sam to zdradził
Nie do wiary, ile zarabia nowy zawodnik FAME MMA. Organizacja w ostatnim czasie zamieściła na swoim kanale YouTube klika krótkich materiałów z Kasprem "Klepsydrą" Gutkowski. Znany influencer zadebiutuje we freak fightowym oktagonie już na kolejnej gali "Icons". Na miesiąc przed nią poznaliśmy dokładne kwoty, jakie spływają miesięcznie na jego konto. To prawdziwa fortuna.
FAME MMA 30: Icons odbędzie się już 21 marca na PreZero Arenie w Gliwicach. Pewny swojego starcia na wydarzeniu jest już popularny youtuber "Klepsydra", który został zaprezentowany jako nowy zawodnik organizacji podczas gali "S-Class Tournament". Rywal influencera ma natomiast zostać ogłoszony wkrótce.
Oprócz Gutkowskiego w oktagonie FAME MMA fani zobaczą również powracającego Jakuba "Kubańczyka" Flasa, debiutującego Akopa Szostaka oraz dwóch zwycięzców turniejowych - Denisa Labrygę i Makhmuda Muradova.
Tyle zarabia nowa gwiazda FAME MMA. Na jego koncie ląduje krocie
Na miesiąc przed FAME MMA 30: Icons organizacja zdecydowała się nieco przybliżyć fanom sylwetkę "Klepsydry". Na ich kanale YouTube ukazała się seria krótkich materiałów, w których Gutkowski miał szansę zaprezentować swoją osobę. W jednym z "shortsów" padł temat, który interesuje wszystkich - miesięczne zarobki youtubera.
Nagrania były prowadzone w połowie stycznia, a "Klepsydra" na tamten moment zarobił już 6 tys. dol. - 21 tys. zł w 2026 r. Najbardziej dochodowy miesiąc w jego wykonaniu potrafił wygenerować jednak blisko 25 tys. dol. - 90 tys. zł. Mowa oczywiście o kwotach za nagrywanie filmów na YouTube. 26-latek specjalizuje się w omawianiu głośnych spraw w polskim internecie.
- Jeśli chodzi o przewidywane zarobki, one pokazują 18 tys. dol., ale to nie jest do końca prawda. Możemy wejść w przychody i zobaczyć przychody z ostatnich miesięcy. Styczeń trwa, więc te zarobki, że tak powiem, będą jeszcze szły do góry. [...] Myślę, że można śmiało zauważyć, że są miesiące lepsze, są miesiące gorsze. Ja nie nazywam miesiąca, w którym zarabiam 10 tys. dol. jako gorszy. Po prostu porównując skalę 10 do 25 tys,. jest to dosyć naturalna różnica - komentuje Gutkowski, pokazując tabele z wynikami.
Zarobki "Klepsydry" z samego YouTube robią naprawdę ogromne wrażenie. Niestety, ale influencer nie zdradził kwoty, jaką dostał za podpisanie kontraktu z FAME MMA. Niewykluczone jednak, że również ona oscyluje w granicach od kilkudziesięciu do kilkuset tys. zł.