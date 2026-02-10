Nowa gwiazda FAME MMA z problemami. Zdradził go ojciec. Jest nagranie

FAME MMA 30: Icons odbędzie się już 21 marca na PreZero arenie w Gliwicach. Jubileuszowa gala swoją nazwą nawiązuje do historii, którą udało się napisać organizacji przez osiem lat istnienia. Niewykluczone zatem, że i w jej oktagonie fani zobaczą prawdziwe "ikony".

Na ten moment znamy piątkę zawodników, którzy wezmą udział w wydarzeniu. Jakub "Kubańczyk" Flas powróci do organizacji po prawie trzech latach, aby zaprezentować swoje kopnięcia przeciwko debiutującemu Akopowi Szostakowi. Niezwykle emocjonująco zapowiada się również walka dwóch turniejowych zwycięzców Denisa Labrygi - zdobywca sztabki złota o wartości 1 mln. zł. - i Makhmuda Muradova - laureata w boju o Mercedesa S-Class Brabus wartego 800 tys. zł.

Jednym zawodnikiem, którego rywal nie został jeszcze ogłoszony, jest natomiast Kasper "Klepsydra" Gutkowski.

Nowy gwiazdor FAME MMA ma poważny problem. Zdradził go jego własny ojciec

W poniedziałek, 9 lutego, organizacja FAME MMA opublikowała w mediach społecznościowych krótki materiał z udziałem popularnego "Klepsydry". Nagranie odkryło przed fanami pewien problem, z którym musi się mierzyć twórca internetowy. Wskazał go jego własny ojciec. - Jak z tą kondycją? - zapytał starszy Gutkowski, a syn odparł, że woli o tym nie rozmawiać.

- Słuchaj, Tatuś jest wuefistą, trenerem pływania. Proponował treningi, ale synek nie chciał słuchać. Od kiedy Ci mówiłem, że trzeba pracować nad treningiem cardio? Zawsze, ale mamusia zawsze - "daj mu spokój" - wskazał ojciec zawodnika.

Największym problemem Klepsydry ma być nieodpowiednia kondycja i wydolność tlenowa. Ojciec influencera, który zawodowo jest nauczycielem wychowania fizycznego i instruktorem pływania, ma jednak rozwiązanie tej niekomfortowej sytuacji. Zdradził, że w razie potrzeby to on wejdzie do oktagonu zamiast syna. - Ja mogę za Ciebie wyjść. On ściągnie kolegę, a ja będę sam - dodał.

Gala FAME MMA 30 zbliża się wielkimi krokami, a więc już wkrótce organizacja powinna ogłosić więcej szczegółów dotyczących karty walk. "Klepsydra" ma natomiast półtora miesiąca, aby się przygotować i poprawić swoje zdolności tlenowe.

