Nokaut w walce Polaka na UFC. Tuż przed końcem pierwszej rundy, nie było czego zbierać

Dla Łukasza Brzeskiego był to już szósty występ w klatce amerykańskiego giganta . Polaka przed pojedynkiem określano jako zdecydowanego underdoga, choć on sam bardzo wierzył w swoje umiejętności. "Obóz wyjątkowo ciężki. Trafiło się parę kontuzji, parę potknięć, ale finalnie jestem w bardzo dobrej formie. (...) Jestem pewny swego i wygranej" - mówił w programie Koloseum na antenie Polsatu Sport (cytat za: "mmarocks.pl").

Niestety w drodze do pojedynku nie obyło się bez komplikacji. Początkowo nasz rodak miał skonfrontować się Tallisonem Teixeirą, lecz Brazylijczyk podczas przygotowań nabawił się urazu. Włodarze UFC szybko znaleźli godne i zarazem niekorzystne dla "Biało-Czerwonego" zastępstwo. Do klatki wraz z 32-latkiem wszedł Kennedy Nzechukwu. "Jest mańkutem i miałem mało czasu na przygotowanie się do walki z kimś, kto bije się z odwrotnej pozycji, ale myślę, że zrobiłem, co mogłem i rezultat będzie świetny" - komentował roszadę doświadczony zawodnik.