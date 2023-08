Nokaut w pierwszej rundzie. Wspaniałe zwycięstwo Polaka na UFC

Pierwszy z wymienionych zmierzył się z Amerykaninem, byłym zawodnikiem Bellatora i obecnym UFC Chidi Njokuanim. Warunki fizyczne zdecydowanie przemawiały na korzyść "Bang Banga", ale to Polak był uważany za minimalnego faworyta. Obaj panowie wracali do oktagonu po porażkach.

UFC: zwycięstwo Michała Oleksiejczuka

Kiedy panowie wrócili do stójki, Njokuani wyprowadzał mordercze kopnięcia. Polak, aby się obronić sprowadził walkę do parteru, po kilkunastu sekundach odpuścił i zaprosił ponownie oponenta do stójki. Amerykanin z każdą kolejną minutą coraz głębiej oddychał. W pewnej chwili wyprowadził wysokie kopnięcie, które zachwiało Polakiem. "Hussar" przerwał tarapaty i ruszył z szarszą. To była niesamowicie dynamiczna walka, w której sytuacja zmieniała się jak w kalejdoskopie.