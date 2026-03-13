Nocny komunikat ws. Błachowicza. A jednak to nie były plotki

Nie podlega wątpliwości, że Jan Błachowicz to żywa legenda sportów walki w Polsce. 43-latek ma za sobą ponad dekadę występów w UFC, czyli najlepszej organizacji MMA na świecie. W 2020 r. Polak wygrał nawet pojedynek o jej zwakowany pas kategorii półciężkiej z Dominickiem Reyesem, przez co zapisał się na kartach historii jako 5. najstarszy mistrz federacji. Miał wówczas skończone 38 lat, osiem miesięcy i sześć dni.

Tytuł Błachowiczowi odebrał dopiero Glover Teixeira w trakcie jego drugiej obrony na gali UFC 267. Brazylijczyk po triumfie stał się również... 2. najstarszym mistrzem w historii - "wyprzedził" Polaka o blisko trzy lata i cztery miesiące.

Kariera polskiego zawodnika nieubłaganie zbliża się jednak ku końcowi, a Błachowiczowi została ostatnia walka w obecnym kontrakcie. Niewykluczone, że to właśnie po niej ogłosi on przejście na sportową emeryturę i zakończenie przygody w profesjonalnym MMA.

Nocny komunikat ws. Błachowicza. Głośny rewanż już wkrótce

Kilka dni temu informowaliśmy, że według przecieków rosyjskiego serwisu "Vestnik MMA" Błachowicz zawalczy na gali UFC 328, a w nocy z 12 na 13 marca doczekaliśmy się oficjalnego potwierdzenia organizacji w tej sprawie. Amerykański gigant ogłosił całą kartę walk wydarzenia odbywającego się 9 maja w Newark w stanie New Jersey.

Rozwiń

Błachowicz został w niej ponownie zestawiony z Guskovem, z którym walczył już w grudniu zeszłego roku, a sędziowie orzekli wówczas o remisie między nimi. Zawodnicy wagi półciężkiej staną zatem przed szansą ostatecznego udowodnienia sobie, który z nich jest lepszy i zasługuje na wyższą lokatę w rankingu TOP15 kategorii do 93 kg.

Oprócz głośnego polsko-uzbeckiego rewanżu fani zobaczą na majowej gali także pojedynek o pas wagi średniej. Khamzat Chimaev stanie do pierwszej obrony tytułu z Seanem Stricklandem. Sportowych emocji z całą pewnością dostarczą im również starcia Alexandra Volkova z Waldo Cortes Acostą oraz Seana Brady'ego z Joaquinem Buckleyem.

Jan Błachowicz zawalczy na gali UFC w grudniu Jason Silva AFP

UFC: Alex Pereira i Jan Błachowicz Sean M. Haffey AFP

Jan Błachowicz MARCELLO ZAMBRANA / AGIF / AGIF via AFP AFP

Jan Błachowicz: Jeżeli Prochazka nie zmieni swojego stylu, to jest bardzo łatwy do "ustrzelenia". WIDEO Polsat Sport Polsat Sport