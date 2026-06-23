Nocne rozmowy z UFC. Menadżer Polaka przerywa milczenie. "Mamy konkrety"

Iwo Baraniewski nie mógł sobie wymarzyć lepszego startu profesjonalnej kariery niż ten, który mu się przytrafił w rzeczywistości. Polak wciąż pozostaje niepokonany w oktagonie, notując zwycięstwo za zwycięstwem - jego bilans to 10 wygranych z rzędu i ani jednej porażki.

Oprócz suchych liczb ogromne wrażenie robi także sposób, w jaki Baraniewski radzi sobie z kolejnymi rywalami. 27-latek każdą z dotychczasowych walk kończył błyskawicznie, poddając lub nokautując przeciwników już w pierwszych rundach swoich starć.

W samym UFC, w którym Iwo walczy od grudnia 2025 roku, Polak mógł spędzić w klatce pełne 45 minut w trzech pojedynkach, ale zakończył je wszystkie w łącznym czasie... 3 minut i 22 sekund. Dobra forma reprezentanta Polski nie umknęła uwadze szefostwa federacji, które już trzykrotnie nagrodziło go bonusem za występ wieczoru, a także renegocjowało z jego menadżerem warunki kontraktu. To jednak nie koniec.

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W ostatnim czasie przedstawiciel Baraniewskiego, Artur Gwóźdź, zdradził, że sytuacja jego podopiecznego przedstawia się jeszcze lepiej. UFC ma mieć wobec zawodnika pewne plany, które menadżer określił mianem "bardzo grubego newsa".

- Jak jesteś takim Iwo Baraniewskim i robisz taką robotę. (...) Ogłosimy news, bardzo gruby. Spędziłem wczoraj od godziny wpół do pierwszej do godziny trzeciej w nocy byłem na telefonie z matchmakerem i nie tylko matchmakerem UFC no i mamy za sobą: pewne rozmowy, pewne konkrety, pewne decyzje, którymi niedługo podzielimy się wspólnie. Czekam na Iwo aż wróci - mówi Artur Gwóźdź w wywiadzie dla "InTheCage"

Okazuje się, że w miniony weekend Gwóźdź rozmawiał z organizacją w sprawie Baraniewskiego, a obie strony doszły do satysfakcjonujących konkretów. Menadżer nie zdradził, o co dokładnie chodzi, ale zapewnił, że informacja na ten temat zostanie ogłoszona wspólnie z zawodnikiem, jak tylko wróci on z wakacji w USA.

Niewykluczone zatem, że już wkrótce kibice poznają nazwisko kolejnego rywala dla Baraniewskiego lub inne "polskie" plany UFC.

Iwo Baraniewski Ona/ZUMA Press Wire/Shutterstock East News

Iwo Baraniewski z partnerką, Kingą Bąk Jacek Kurnikowski AKPA

Iwo Baraniewski Rex Features/East News East News





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