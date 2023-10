Niewiarygodny popis, Jacek Murański zmiażdżył rywala. Błyskawiczny koniec walki

W co-main evencie gali Prime Show MMA 6 zmierzyli się Jacek "Muran" Murański oraz Maciej Wiewiórka - pseudonim "Stary Wiewiór". Faworytem wydawał się pierwszy z wymienionych, co sam zainteresowany błyskawicznie potwierdził. Od samego początku ruszył do ataku, trzykrotnie powalając swojego przeciwnika na przestrzeni kilkudziesięciu sekund. W ten sposób ekspresowo doprowadził do zakończenia walki.