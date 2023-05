Nietypowa konfrontacja. Polska mistrzyni stanie do walki z… mężczyzną

Prime Show MMA 5. Ewa Piątkowska stanie do walki z mężczyzną

Po udanym debiucie we freak fightach Piątkowska jest głodna kolejnych sukcesów. Jej nazwisko znalazło się nawet na karcie walk gali Prime Show MMA 5, która odbędzie się 1 lipca 2023 roku we wrocławskiej Hali Orbita. Włodarze federacji podczas ogłoszenia walki sprawili niemałą sensację. Jak się okazało, utytułowana pięściarka za nieco ponad miesiąc stanie do walki z... mężczyzną.