Niespodziewany zwrot akcji. Gwiazdor Prime MMA wypada z karty walk

Wielkie przygotowania do Prime MMA 17 trwają w najlepsze. Organizacja powoli odsłania przed fanami kolejne karty wydarzenia odbywającego się w częstochowskiej hali sportowej. Pewni występu na gali są już m.in. Kamil "Taazy" Mataczyński, Paweł Tyburski, Natalia "Nati Magical" Kowalczyk, Karolina Porzucek, Marcin Najman, Jacek Murański oraz Norman Parke.

Do licznej grupy zawodników miał dołączyć także Jaś Kapela, który ma na swoim koncie aż siedem walk w organizacji - dwie wygrane i pięć porażek - ale chwilę po oficjalnym komunikacie o walce... doznał kontuzji.

Prime MMA ogłosiło walkę Jasia Kapeli. Nagły zwrot. "Karma wróciła"

W poniedziałek, 18 maja, w mediach społecznościowych Prime MMA nieoczekiwanie pojawiła się informacja o kolejnym pojedynku Jasia Kapeli. 42-latek nie zdążył jednak nawet poznać rywala, bowiem raptem jeden dzień później doznał kontuzji nogi, która jego zdaniem wyklucza go z występu w oktagonie.

- Jednak nie zawalczę na Prime MMA 17 w Częstochowie. Bozia mnie pokarała za podśmiechujki kontuzją. Albo los. W każdym razie karma wróciła. Tak kończy się śmianie z Radomia i podnoszenie ręki na inne polskie świętości. Albo kopanie bez rozgrzewki... - napisał na platformie X.

Rozwiń

Okazuje się, że prawdopodobnym powodem kontuzji Jasia Kapeli było nieodpowiednie podejście do treningu. Zawodnik całkowicie pominął rozgrzewkę, która przygotowuje stawy i mięśnie do wysiłku. Jedno z jego kopnięć miało być na tyle niefortunne, że spowodowało uraz w nodze.

Na ten moment Prime MMA nie odniosło się w żaden sposób do słów Jasia Kapeli. Niewykluczone, że obie strony przeanalizują całą sytuację i być może znajdą rozwiązanie tego problemu. Oficjalnych informacji na ten temat należy poszukiwać na kanałach organizacji.

Jaś Kapela i Mikołaj "Papjeż Polak" Spólny PRIME MMA / screen za: https://www.youtube.com/@PRIMESHOWMMA materiały prasowe

Jaś Kapela i Mikołaj "Papjeż Polak" Spólny PRIME MMA materiały prasowe

Prime MMA 8: Jaś Kapela oraz "Kaczor BRS" PRIME MMA materiały prasowe





"Szalony Reporter" mówi co jest najważniejsze w życiu. CLOUT MMA 1. WIDEO INTERIA.TV INTERIA.TV