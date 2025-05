Niespodziewanie gruchnęły wieści z FAME. Oficjalnie to koniec. Pożegnali się

Zmieniliśmy nieco nasze pierwotne założenia i w zamian za galę dostarczymy wam duży projekt, który będzie dostępny dla widza na przełomie czerwca i lipca. Będzie to wstęp do promocji gali FAME 26, która odbędzie się we wrześniu na jednej z największych aren w Polsce

~ przekazał FAME w oświadczeniu przesłanym do Freak Fight Polska