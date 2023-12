Jakub Kaszuba przed piątkową galą PFL Europe w Dublinie prawdopodobnie nie spodziewał się, że uda mu się osiągnąć tak wielki sukces. Niepokonany do tej pory w MMA Polak stanął przed ogromnym wyzwaniem, ale zarazem szansą. Stawką walki z Johnem Mitchellem było mistrzostwo wagi lekkiej w federacji Combat Night.

Wcześniej podczas poprzednich gal Kaszuba pokonał Maxima Radu i Dylana Tuke, czym utorował sobie drogę do najważniejszej walki w dotychczasowej karierze. Polak był faworytem pojedynku, dlatego towarzyszyła mu zdecydowanie większa presja, aniżeli Irlandczykowi.

Walka rozpoczęła się dla 28-latka nie najlepiej. Mitchell po sekundach spokojnego "badania" Kaszuby ruszył z dynamiczną akcją i trafił go mocnym frontalnym kopnięciem. Momentalnie dopadł do ogłuszonego lekko Polaka i bliski był przechylenia szali zwycięstwa na swoją stronę. Kaszuba przetrwał nawałnicę ciosów i zdołał jeszcze wrócić do rywalizacji.