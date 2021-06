W pierwszej walce w kategorii piórkowej - w formule semi-pro - zmierzyli się Bartek Stawinoga i Fabian Łuczak. Pojedynek - choć półzawodowy - przysporzył mnóstwo emocji, a obaj zawodnicy zaprezentowali szeroki przekrój technik MMA. Ostatecznie po trzech rundach i niejednoznacznej decyzji sędziów zwyciężył Stawinoga.



Adam Rybczyński i Filip Lamparski nie chcieli być gorsi do poprzedników i w pierwszej walce zawodowej także zafundowali widzom ciekawe starcie. Również oni nie zdołali rozstrzygnąć pojedynku przed czasem. Tym razem sędziowie byli jednak jednogłośni i wskazali na Lamparskiego, który w ostatnich sekundach chciał znokautować rywala lawiną szalonych ciosów. Mimo niepowodzenia tamtej akcji mógł cieszyć się ze zwycięstwa.



Czego jeszcze brakowało w oktagonie? Nokautu. Zapewnił go Konrad Rusiński, który poddał przed czasem za pomocą duszenia w pierwszej rundzie Tomasza Skorodziłłę.



Reklama

Babilon MMA 23. Gratka dla fanów mieszanych sztuk walki

Czwarta walka należała do pań. Zmierzyły się w niej Anita Bekus i Eliza Kuczyńska. W połowie pierwszej rundy Bekus sprowadziła rywalkę do parteru, gdzie trafiła ją nogę w głowę. Złamała w ten sposób przepisy, za co otrzymała ujemny punkt, a rywalka - chwilę na dojście do siebie, choć uderzenie nie było mocne.



Do tej pory Bekus zawsze zwyciężała albo w pierwszej rundzie, albo na pełnym dystansie. Tak było i tym razem. Po dwóch kolejnych udanych rundach w wykonaniu 30-latki sędziowie ogłosili ją jednogłośnie triumfatorką pojedynku.



Na głosy sędziów nie musiał czekać Łukasz Siwiec, który w drugiej rundzie kolejnej walki poddał Kacpra Bróździaka duszeniem. Akcję kończącą poprzedził klinczem, sprowadzeniem do parteru i budowaniem przewagi.



Pierwszą walką wagi ciężkiej było starcie Marcina Kalaty i Mateusz Łazowski. W pierwszej rundzie drugi z wymienionych incydentalnie trafił rywala tuż poniżej pasa, za co otrzymał ostrzeżenie od sędziego.



W trzeciej rundzie sędzia znów przerwał walkę, gdy Łazowski otrzymał ciosy łokciem w tył głowy. Pojedynek po krótkiej przerwie był kontynuowany. Wygrał go jednogłośnie Łazowski.





Babilon MMA 23. Wyniki walk:

Walka w kategorii ciężkiej (do 120 kg):



Mateusz Łazowski (3-2, 1 KO) pokonał Marcina Kalatę (2-3, 2 KO) jednogłośną decyzję sędziów (29-27, 29-27, 29-27)



Walka w kategorii półśredniej (do 77 kg):



Łukasz Siwiec (5-1, 1 KO, 4 SUB) pokonał Kacpra Bróździaka (4-2, 3 SUB) przez poddanie (duszenie zza pleców) w drugiej rundzie

Walka w kategorii słomkowej (do 52 kg):

Anita Bekus (4-2, 2 KO) pokonała Elizę Kuczyńską (0-2) jednogłośną decyzją sędziów (29-25, 29-25, 29-26).

Walka w kategorii półśredniej (do 77 kg):



Konrad Rusiński (3-0, 1 KO, 2 SUB) pokonał Tomasza Skorodziłłę (1-1) przez poddanie (duszenie zza pleców) w pierwszej rundzie

Walka w kategorii lekkiej (do 70 kg):

Filip Lamparski (4-2, 3 KO) pokonał Adama Rybczyńskiego (1-1, 1 SUB) jednogłośną decyzją sędziów (30-27, 30-27, 30-27)

Walka semi-pro w kategorii piórkowej (do 66 kg):

Bartek Stawinoga pokonał Fabiana Łuczaka niejednogłośną decyzją sędziów (29-28, 28-29, 30-27)

TB