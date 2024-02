Ostatecznie do finału awansowali więc "Polski Czołg" i Damian Piwowarczyk. Panowie wyszli do klatki niezwykle skoncentrowani, bowiem wiedzieli, jaka jest stawka pojedynku. Obaj rozpoczęli spokojnie, ale już w połowie pierwszej rundy trafił Haratyk i to minimalnie pod jego dyktando toczyły się wydarzenia w klatce. Chwilę później doszło do kolejnej mocnej wymiany kickbokserskiej, ale i tym razem Piwowarczyk zdołał przetrwać.