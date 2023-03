Pierwotnie walką wieczoru KSW 80 w Lubinie miał być pojedynek Roberta Ruchały z Dawidem Śmiełowskim. Trenujący w Ankos MMA zawodnik doznał kontuzji na około miesiąc przed wydarzeniem i musiał się wycofać ze starcia. Bój bez zastanowienia przyjął Lom-Ali Eskijew, który ostatni raz w klatce zameldował się w grudniu, kiedy to przez niejednogłośną decyzję uległ Danielowi Rutkowskiemu. Mimo porażki trenujący w Duesseldorfie zawodnik to absolutna czołówka wagi piórkowej.

KSW 80: Ruchała - Eskijew

- Na początku nie uwierzyłem. Kiedyś byłem małym Robercikiem i oglądałem KSW na trybunach, a teraz dostałem walkę o pas organizacji. Przebyłem bardzo długą drogę. Urodziłem się po to, aby walczyć. Chcę go zdobyć i każdego dnia robię wszystko, aby być mistrzem. Małymi kroczkami da się dojść do szczytu - mówił przed walką Ruchała.