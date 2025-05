Kiedy Mariusz Pudzianowski opuszczał oktagon podczas gali XTB KSW 105 po zaledwie trzydziestu sekundach walki, na byłego strongmana wylała się ogromna krytyka za to, co pokazał w starciu z Eddiem Hallem. Ostrych słów nie szczędził mu nawet Wojsław Rysiewski.

Dyrektor sportowy federacji wskazywał bowiem, że jego zdaniem prawdziwi sportowcy nie klepią po ciosach, ale konsekwencje dla Pudzianowskiego będą o wiele większe. Martin Lewandowski ujawnił bowiem niedługo po gali, że miał ambitne plany na kolejne starcia "Pudziana", ale przebieg ostatniej walki pogrzebał wszystkie pomysły. Reklama

Martin Lewandowski ogłosił decyzję w sprawie Pudziana. Zagwarantował to publicznie

Niemniej jednak, były siłacz może być pewny, że niebawem zostanie wprowadzony do Hall of Fame KSW, tuż obok Łukasza “Jurasa" Jurkowskiego, Andrzeja Janisza i Pawła Nastuli, co zagwarantował w rozmowie z Arturem Mazurem.

Niezależnie od tego, co Mariusz Pudzianowski zrobi i jak na siebie będziemy krzywo patrzyli, to Mariusz Pudzianowski zasługuje na Hall of Fame i go otrzyma. Na pewno nie w następnym roku, ani w tym. Nie dlatego, że chcemy to jakoś przesunąć w czasie, dla przesunięcia w czasie – idziemy w miarę chronologicznie. (...) Jest w kolejce kilku innych panów, których mamy na tapecie. ~ powiedział na kanale "Klatka po klatce".

Obecnie relacje jednego z szefów KSW i Pudzianowskiego mocno się ochłodziły, ale jak wynika ze słów Lewandowskiego przekazanych tuż przed KSW 106, nawet jeśli jeszcze bardziej się one pogorszą, nie będzie to miało wpływu na uhonorowanie "Dominatora".

- Pudzianowski to dostanie. Nawet, jak byśmy pluli na siebie w mediach, kopali się pod stołem rozmawiając, to gwarantuję, że to Hall of Fame jest i jest niezależne. Nie będziemy historii pisać na nowo. Hall of Fame Mariusz Pudzianowski na pewno będzie mieć. - dodał jeden z szefów federacji.

Jako pierwszy do Hall of Fame KSW wprowadzony został "Juras", w maju 2023 roku. Podczas jubileuszowej gali XTB KSW 100, w listopadzie ubiegłego roku dołączyli do niego również Paweł Nastula oraz komentator Andrzej Janisz, związany z KSW od samego początku federacji. Reklama

Starcie z Hallem było dla Mariusza Pudzianowskiego 28. walką w organizacji KSW (17-10-1). Debiutował on podczas gali KSW 12 w 2009 roku, kiedy to pokonał Marcina Najmana. Za swoją ostatnią walkę miał zainkasować ok. 2 milionów złotych.

