Nieoczekiwany apel do Karola Nawrockiego. Polski mistrz nagle wypalił, ruch po stronie prezydenta

W ostatnią sobotę w Szczecinie odbyła się gala XTB KSW 112. Głównym punktem tego wydarzenia była batalia o tytuł tymczasowego mistrza wagi piórkowej. W oktagonie naprzeciw siebie stanęli Patryk Kaczmarczyk i Adam Soldajew. Zwycięzca tego starcia miałby stanąć do walki z pełnoprawnym mistrzem Salahdinem Parnassem.

Walka wieczoru z pewnością nie zawiodła publiki obserwującej to starcie. Z przebiegu walki wskazać można było nieznaczną przewagę Kaczmarczyka. Soldajew zmagał się z kontuzją palca. Już w trakcie pojedynku można było dostrzec krew na nim. Jak opisywał redaktor Interii Adam Lewicki palec Soldajewa od pewnego momentu wykrzywiał się w nienaturalny sposób.

O losach pojedynku zadecydowała piąta runda. Kaczmarczyk zdołał przechytrzyć Soldajewa w parterze i zapiął duszenie zza pleców. Kilkanaście sekund później walka została zakończona przez poddanie i wszystko stało się jasne. "Książę Radomia" został tymczasowym mistrzem wagi piórkowej KSW i jest głównym pretendentem do pojedynku z pełnoprawnym mistrzem tej kategorii wagowej Salahdinem Parnassem.

Póki co nie wiadomo jeszcze kiedy miałaby odbyć się walka mistrzowska pomiędzy Kaczmarczykiem i Parnassem. Świeżo upieczony tymczasowy mistrz wagi piórkowej w poniedziałek pojawił się w "Kanale Sportowym", gdzie dzielił się wrażeniami ze swojego ostatniego pojedynku.

Pochodzący z Radomia zawodnik w pewnym momencie nieoczekiwanie zaczął mówić o prezydencie USA Donaldzie Trumpie. Wykorzystał to, by zwrócić się z apelem w kierunku prezydenta Polski Karola Nawrockiego.

Bardzo często widzimy Donalda Trumpa na galach UFC. To jest taki mega duży prestiż. Mamy prezydenta, który interesuję się MMA. Chciałbym z tej strony serdecznie zaprosić prezydenta Karola Nawrockiego na galę w Radomiu. Nie będę tam walczył, ale bardzo chętnie bym usiadł z prezydentem

W dalszej części wypowiedzi Kaczmarczyk zdradził, że łączy go z prezydentem Nawrockim przywiązanie do wartości patriotycznych. Zawodnik KSW nawiązał do swojego wyjścia na ring przed ostatnią z walk, gdy eksponował m.in. flagę Polski.

- Mój ostatni występ, przedstawiam wartości patriotyczne. Widzę jak prezydent mówi o historii i przywiązuje do niej wagę w swoich przemówieniach. Totalnie nie poruszam tutaj wątków politycznych, ani nic takiego. Jest to prezydent wszystkich Polaków wybrany przez większość. Nieważne czy to jest lewa, czy prawa strona - dodał nowy mistrz KSW.

Karol Nawrocki znany jest ze swojego przywiązania do sportu. Dotychczas mogliśmy obserwować go głównie na stadionach piłkarskich, przy okazji m.in. spotkań jego ukochanej Lechii Gdańsk oraz domowych meczów reprezentacji Polski w eliminacjach mistrzostw świata. Obecność głowy państwa na gali sportów walki z pewnością byłaby niecodziennym widokiem.

