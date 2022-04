Nielegalny nokaut, a teraz to! Prowokacje Rosjanina nic nie dały

Oprac.: Tomasz Brożek MMA

Na pojedynek Aljamaina Sterlinga (21-3, 2 KO, 8 SUB) i Petra Yana (16-3, 7 KO, 1 SUB) czekało mnóstwo fanów. Podów? Spotkali się ze sobą najlepsi zawodnicy w kategorii koguciej UFC, a w ich pierwszej walce z marca 2021 roku Yan nielegalnym kolanem w parterze znokautował Sterlinga, a ten został nowym mistrzem kategorii do 61 kilogramów. Pojedynek na UFC 273 pokazał jednak, że Sterling w pełni zasługuje na to, by dzierżyć mistrzowskie trofeum.

Zdjęcie Petr Yan i Aljamain Sterling / Chris Unger/Zuffa LLC / Getty Images