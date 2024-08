Niejednogłośna decyzja w walce Gamrota. Rywal był na deskach, Polacy grzmią

Ta walka od samego początku nie zapowiadała się na spacerek dla naszego zawodnika. Pomimo, że obu sportowców w rankingu UFC dzieliło aż pięć miejsc, Dan Hooker rywalizował praktycznie na swojej ziemi. Galę zorganizowano w Perth, więc zdecydowanie bliżej na miejsce akcji miał pnący się w górę zestawienia Nowozelandczyk. Obaj panowie do pojedynku przystąpili szalenie zmotywowani, bo zwycięzca znacznie przybliżyłby się do konfrontacji o tron wagi lekkiej. Z urazem zmaga się obecny posiadacz pasa, Islam Machaczew.

"Mamy to teraz idealnie pokazane na tym przykładzie. Wszyscy narzekali na tę walkę z Hookerem, ja ją wziąłem, podjąłem decyzję w minutę, a teraz się okazuje, że to może być eliminator do walki o tymczasowy pas - bo podejrzewam, że regularny będzie miał Arman (Carukjan - dop.red.) pierwszeństwo. Ale o tymczasowy? Jest bardzo duża szansa" - przekazał Mateusz Gamrot tuż przed wyjściem do klatki w rozmowie z Polsatem Sport (cyt. Lowking.pl).

Wszystko w rękach mieli sędziowie. Ci nie okazali się jednomyślni. Wszyscy punktowali dokładnie 29:28. Dwóch arbitrów wskazało na Dana Hookera. W Polsce kibice oraz eksperci nie byli zadowoleni z werdyktu. Post w mediach społecznościowych wrzucił między innymi Łukasz Jurkowski. "Mateusz Gamrot powinien to wygrać 29-28. Oby wpadł przynajmniej bonus za Fight Of The Night, choć Gamer wolałby zdecydowanie szansę walki mistrzowskiej.... Znam go na tyle dobrze, że ta "porażka" tylko da kopa do rozwoju. Dzik powróci" - napisał legendarny zawodnik KSW.