Niedawno był na Narodowym jako kibic Legii. Teraz sam stoczy tam pojedynek

Gala XTB KSW Colosseum 2 odbędzie się w sobotni wieczór. Na dzień przed wydarzeniem organizatorzy informowali o sprzedaniu 50 tysięcy biletów . Bez wątpienia będzie to więc największy event ze świata sportów walki w Polsce w ostatnich latach. W walce wieczoru zmierzą się ze sobą Mamed Chalidow i Scott Askham. Wcześniej do oktagonu wejdą natomiast między innymi Arkadiusz Wrzosek i Bogdan Stoica.

XTB KSW Colosseum 2: Wrzosek będzie miał wsparcie kibiców Legii

Fighter zdradził także, że w dzieciństwie marzył o byciu piłkarzem, a dokładnie - bramkarzem. Ostatecznie jego kariera potoczyła się inaczej, natomiast kontaktu z futbolem absolutnie nie zatracił. W sobotę również będzie mógł liczyć na głośny doping ze strony fanów Legii. - Z Legią jestem związany od urodzenia. Nie nazwałbym tego jednak nigdy zajawką, bo to oznaczałoby coś chwilowego. Legia nie jest fanaberią. Wychowałem się na Powiślu, od kiedy mogłem poruszać się po mieście samodzielnie, chłonę bycie legionistą. Chodzę na mecze Legii. To miłość, która jest przekazywana od dzieciństwa. Legioniści są moimi braćmi, na wyjazdach byliśmy już wszędzie i to naprawdę jest niepowtarzalny klimat. Nie będę tego ukrywał, ale większość tego, co osiągnąłem, zawdzięczam Legii. To ona ukształtowała mnie jako człowieka - mówił kilka lat temu zawodnik.