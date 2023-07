Niebywały pokaz siły Świerczewskiego. Potężne kopnięcie, nagły koniec walki

Piotr Świerczewski bronił w piątkowej walce honoru świata futbolu oraz... Zlatana Ibrahimovicia . Dariusz "Daro Lew" Kaźmierczuk przyznał bowiem podczas face to face, że chce pomścić się na innym piłkarzu za głośną swego czasu sytuację związaną ze szwedzkim gwiazdorem, który zastrzelił lwa . Rywal byłego reprezentanta Polski próbował także sprowokować go... rzucając mu pieprzem w twarz.

W oktagonie "Daro Lew" ryczał ... ale nie w przypływie euforii, lecz z bólu. Po jednym z potężnych niskich kopnięć "Świra" upadł bowiem i później mocno odczuwał skutki tego ciosu. Piotr Świerczewski skrzętnie to wykorzystywał, obijając obolałą kończynę rywala. Dariusz Kaźmierczuk odczuwał to boleśnie leżąc na plecach i przyjmując kolejne kopnięcia.

Fame Friday Arena. Piotr "Świr" Świerczewski pokonał Dariusza "Daro Lwa" Kaźmierczuka

"Daro Lew" w końcówce pierwszej rundy jeszcze powalił "Świra", ale do swojego narożnika wracał kulejąc. Później - po interwencji lekarza, który nie pozwolił mu kontynuować pojedynku - nie wrócił już do walki - ta została przegrana. Piotr Świerczewski mógł cieszyć się więc z triumfu, a z trybun oklaskiwali go koledzy ze świata piłki nożnej, między innymi byli piłkarze reprezentacji Polski - Sebastian Mila oraz Jakub Wawrzyniak.