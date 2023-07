To zdecydowanie jeden z najlepszych dni w moim życiu zawodowym. Gdyby ktoś powiedział mi kilka lat temu, że w FAME zawalczy ktoś taki jak Krzysztof "Diablo” Włodarczyk to chyba bym nie uwierzył. To jest ten kierunek w jakim chcemy rozwijać naszą federację. Krzysztof, witamy w rodzinie FAME

~ przyznał otwarcie Krzysztof Rozpara, współwłaściciel federacji FAME