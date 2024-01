Niebywałe wieści przed galą Adamek - Chalidow. Ten turniej będzie wyjątkowy

Wyjątkowa gala XTB KSW Epic przyniesie fanom równie wyjątkowe wydarzenie w wadze półciężkiej. W trakcie jednego wieczoru zostanie rozegrany turniej, który wyłoni nowego mistrza KSW tej kategorii. W rywalizacji o najwyższe trofeum weźmie udział czterech zawodników: Rafał Haratyk (17-5-2, 5 KO, 5 Sub), Marcin Wójcik (19-8, 11 KO, 6 Sub), Kleber Raimundo Silva (22-12 1NC, 15 KO, 3 Sub) i Damian Piwowarczyk (7-2, 3 KO, 3 Sub). Turniejowe pary wybiorą fani podczas głosowania, które wystartuje w piątek 19 stycznia na stronie kswepic.tv. Do mistrzowskiej rywalizacji dojdzie 24 lutego w PreZero Arenie Gliwice.