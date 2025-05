Ostatnia porażka z Eddim Hallem mocno dotknęła Mariusza Pudzianowskiego. Już schodząc z oktagonu do punktu medycznego były strongman jasno dawał do zrozumienia, że był uderzany w tył głowy i sędzia Tomasz Bronder powinien reagować na to, co działo się w klatce. Okazuje się, że Pudzianowski skontaktował się nawet z sędzią głównym organizacji KSW, aby wyjaśnić tę sytuację. Tomasz Bronder ujawnił w rozmowie z Arturem Mazurem, jak wyglądała ich rozmowa.