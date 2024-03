Nie wszystkim jednak spieszy się do oktagonu na szybki i łatwy zarobek. Od lat najpopularniejsi influencerzy, którzy są kuszeni ofertami to m.in. "Friz", "Paris Platynov" czy "Budda" . W szczególności Kamil Labudda przyznał, że nawet kwota opiewająca na 5 mln złotych nie zachęci go do wystąpienia jako zawodnik.

"Książulo" odrzucił ponad milion złotych za walkę MMA

- To jest bardzo dużo kasy, ale wydaje mi się, że totalnie nie jest mi to potrzebne teraz. Ja tylko muszę nagrywać filmy. Skupiam się na tym, w to wkładam serce, w to wkładam w sumie wszystko, cały czas kminię, co tu nagrać, gdzie jechać - dodał youtuber. - Nie wiem, no może kiedyś zawalczę, jak mi spadną zasięgi i nie będę miał pieniędzy i będę potrzebował kasy, to nie wiem, może pójdę i zawalczę. Jeśli będę miał nóż przy gardle, na razie totalnie mnie to nie kręci i nawet ten milion nie przekonuje mnie, do tego, żeby tam pójść - zakończył temat.