Nie żyje "The American Psycho". On zmienił sporty walki

"Bonnar był jednym z najważniejszych zawodników, jacy kiedykolwiek weszli do oktagonu. J ego walka z Forrestem Griffinem zmieniła ten sport na zawsze . Nigdy nie zostanie zapomniany. Fani kochali go. Zawsze dawał z siebie wszystko. Będziemy za nim tęsknić" - powiedział przewodniczący UFC Dana White w oficjalnym komunikacie organizacji.

"The American Psycho" zadebiutował w UFC w kwietniu 2005 roku. Wówczas stoczył fenomenalną walkę z Forrestem Griffinem w finale pierwszego sezonu The Ultimate Fighter. To starcie do dziś uważane jest za jeden z najlepszych pojedynków w historii organizacji. Sam program pozytywnie wpłynął na popularność UFC, a spektakularna walka Bonnara z Griffinem zyskała miano kultowej. Tamto starcie jednogłośną decyzją sędziów wygrał Griffin. Zawodnik z Athens zwyciężył również w rewanżu, do którego doszło niewiele ponad rok później.