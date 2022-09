Nie żyje były zawodnik UFC. Miał 34 lata, ukrywał ciężką chorobę

Elias Theodorou , Kanadyjczyk greckiego pochodzenia, powinien mieć przed sobą jeszcze wiele długich lat życia - wszystko niestety przekreśliła ciężka choroba, jaką jest rak wątroby. Sportowiec z nowotworem walczył przez co najmniej kilka miesięcy, ale niestety tego pojedynku nie był w stanie wygrać. Odszedł 11 września 2022 roku.

Theodorou przez lata walczył w UFC

Theodorou, znany też jako "The Spartan" swoją karierę rozpoczął w 2011 roku i w ogólnym rozrachunku w formule MMA stoczył 22 walki, wygrywając 19 z nich (w tym osiem przez nokaut). Pod egidą UFC walczył jedenastokrotnie, osiem razy okazując się zwycięzcą w kolejnych pojedynkach. Został również triumfatorem programu "The Ultimate Fighter Nations: Canada vs. Australia". Był zawodnikiem wagi średniej.