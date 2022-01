Falcao miał 40 lat. Profesjonalną karierę w MMA rozpoczął w 2004 roku. Od tego czasu stoczył 61 walk, z których 40 wygrał.

Brazylijczyk walczył m.in. w KSW. W największej europejskiej organizacji debiutował w 2014 roku. Na KSW 27 przegrał jednak z Mamedem Chalidowem. Polski zawodnik poddał go balachą już w pierwszej rundzie.



Później Falcao pokonał Bretta Coopera i przegrał z Azizem Karaoglu. Zanim trafił do polskiej organizacji, stoczył jedną walkę w UFC. Pokonał Geralda Harrisa, ale dłużej miejsca tam nie zagrzał i przeszedł do Bellatora, gdzie wygrał turniej wagi średniej, ale przegrał przed czasem w walce o pas z broniącym tytułu Rosjaninem Aleksandrem Szlemienką.



W 2019 roku Brazylijczyk został mistrzem organizacji SBC, pokonując innego zawodnika znanego z KSW, Igora Pokrajaca już w pierwszej rundzie.



Było to jego ostatnie zwycięstwo w karierze. Później przegrał pięć walk z rzędu m.in. przegrywając rewanż z Chorwatem. Ostatnią walkę stoczył w październiku 2021 roku. W pierwszej rundzie znokautował go Nemanja Uverić.





Maiquel Falcao został zaatakowany przez nożownika

Portal MMA Fighting W niedzielę nad ranem Brazylijczyk został zaatakowany przez nożownika. Dostał kilka ciosów w brzuch.



Do ataku doszło w rodzinnym mieście zawodnika, Pelotas, przed jednym z lokalnych barów. Ok. 3 rano Falcao został przetransportowany do szpitala, ale nie udało się go uratować.



Policja poinformowała, że sprawa jest badana. Na razie nie udało się wykryć sprawcy.