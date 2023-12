Nie miały litości. Cios w krocze i przeraźliwe gwizdy. Rywalka zalana łzami

Od początku było jednak jasne, że w tym starciu górę może wziąć nie doświadczenie, a emocje. To zestawienie nie jest bowiem przypadkowe, obie panie od jakiegoś czasu pozostają ze sobą w konflikcie , którego kolejne odsłony wielu fanów śledziło od jakiegoś czasu w sieci. Tym razem przyszła pora, by "wszystko wyjaśnić w oktagonie".

Po pierwszej rundzie górą była "Lizi". Co więcej obie zawodniczki przez większość czasu próbowały się "wybadać", ale gdy już dochodziło do spięć, iskrzyło, a lepiej radziła sobie bardziej doświadczona z przeciwniczek. W przerwie trener poprosił ją o to, by dołożyła do swojego repertuaru także kopnięcia. W drugiej "rundzie" Lizi wyprowadziła tylko jedno konkretne, ale za to bardzo soczyste. I gdy wydawało się, że nic wydarzy się już nic ciekawego, "Navcia" dwukrotnie zdołała przyspieszyć tempo i kilkukrotnie trafiła rywalkę.