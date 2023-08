Byli reprezentanci Polski nie zawiedli. Początkowo Hajto starał się zaskoczyć rywala i prawdopodobnie to on wygrał pierwszą odsłonę. Problem w tym, że szybko zaczął tracić siły, co w drugiej rundzie wykorzystał Bartman. Były siatkarz trafił rywala mocnym frotkickiem i szybko poszedł za ciosem, łapiąc duszenie i zmuszając byłego piłkarza do poddania się.