Nie do wiary, Wardęga ujawnił zarobki Książula. Fortuna na koncie gwiazdora

Szymon "Książulo" Nyczke zyskał ogólnopolską rozpoznawalność dzięki materiałom o tematyce gastronomicznej. Popularny twórca testuje na swoim kanale YouTube różnego rodzaju jedzenie, skupiając się przede wszystkim na... kebabie. Od kilku tygodni mężczyzna prowadzi także na nim serię "Ferie z Książulem" - codzienne filmy, które jego fani mogą oglądać o określonej godzinie.

Wzmożona aktywność Nyczke w sieci skutkuje również tym, że miesięczne wyświetlenia pod jego filmami potrafią osiągnąć liczbę rzędu od kilkunastu do kilkudziesięciu milionów odsłon.

Tyle miesięcznie ma zarabiać Książulo, ogromna kwota. Gwiazdor nie pozostawił złudzeń

Fenomenowi polskiego YouTube'a w ostatnim czasie postanowił przyjrzeć się były zawodnik FAME MMA oraz twórca commentary, Sylwester Wardęga. 36-latek w trakcie jednej ze swoich transmisji dotarł do przybliżonej liczby miesięcznych wyświetleń na kanale "Książula", a następnie na ich podstawie zdradził potencjalne zarobki influencera.

- "Książulo" ma 40 mln wyświetleń w tym miesiącu. Jakby miał 20 tys. zł za milion wyświetleń, to przy tych odsłonach może liczyć na 806 tys. zł miesięcznie. Wydaje mi się jednak, że teraz są wyższe stawki niż w 2023 r. Podejrzewam w takim razie, że "Książulo" milion robi miesięcznie z AdSense [program reklamowy] - powiedział.

Zdaniem Wardęgi zarobki Nyczke za ostatni miesiąc mogą wynieść od 800 tys. do nawet miliona złotych. 36-latek nie wskazał, czy chodzi mu dokładnie o kwotę brutto, czy netto.

Należy pamiętać, że twórcy na YouTube są mocno uzależnieni od rynku reklamodawców, więc na przestrzeni roku mogą pojawiać się dla nich mniej lub bardziej dochodowe miesiące. "Książulo" przy wspomnianych liczbach z całą pewnością nie miałby jednak na co narzekać.

Na ten moment Szymon Nyczke nie odniósł się w żaden sposób do słów popularnego Wardęgi, a więc należy do nich podejść z odpowiednim dystansem. Niewykluczone, że widzowie doczekają się odpowiedzi "Książula" w trakcie trwania "Ferii z Książulem".

"Książulo" YouTube materiały prasowe

"Książulo" YouTube materiały prasowe

"Książulo" dostał pokaźną ofertę walki MMA, ale ją odrzucił YouTube materiały prasowe

Piotr "Edzio" Bylina: Najlepszym polskim raperem jest... WIDEO INTERIA.TV INTERIA.TV