Nie do wiary, kto wyzwał Joannę Jędrzejczyk do walki. Rywalka mówi wprost. "Nie boję się"

Joanna Jędrzejczyk to najlepsza polska zawodniczka MMA w historii. 38-latka przez lata walczyła dla UFC, a nawet była mistrzynią organizacji w wadze słomkowej, dzierżąc tytuł przez 966 dni. Polka straciła pas mistrzowski dopiero przy okazji jego szóstej obrony podczas starcia z Rose Namajunas w listopadzie 2017 r.

Status Jędrzejczyk w organizacji, mimo że kobieta zakończyła karierę w 2022 r., jest niepodważalny. Znaczna część fanów do dziś uważa, że Polka stoczyła z Weili Zhang w 2020 r. jedną z najlepszych walk w historii całego UFC. 38-latka jest także drugą kobietą w historii federacji, która trafiła do jej "Galerii Sław". Wcześniej dokonała tego jedynie pierwsza w historii mistrzyni wagi koguciej, Ronda Rousey.

Joanna Jędrzejczyk walczyła w UFC, a teraz takie wieści. Gwiazda chce walki

Ogromne doświadczenie Joanny Jędrzejczyk poparte mnóstwem osiągnięć nie przeszkadza jednak Marcie "Linkimaster" Linkiewicz w wyzwaniu byłej mistrzyni UFC do walki. Gwiazda FAME MMA w wywiadzie dla serwisu "MMA.PL" zdradziła, iż ma nadzieję na zorganizowanie ich pojedynku w przyszłości.

- Może Joanna Jędrzejczyk [...] Chciałabym się z nią zmierzyć. Ja wiem, że jest dobra, tak że nawet jakbym dostała w p***ę, to co z tego? Ja się nie boję, nie zawsze się wygrywa, a tak, żeby się sprawdzić, może czegoś nauczyć… dlaczego nie? - powiedziała.

Linkiewicz wskazuje, że starcie z Jędrzejczyk byłoby dla niej ogromnym wyzwaniem. Popularna skandalistka oddaje również ogromny szacunek byłej mistrzyni UFC, doceniając jej wysokie umiejętności w sportach walki. "Linkimaster" uważa, że nawet w przypadku przegranej mogłaby się wiele nauczyć od legendy, więc nie boi się potencjalnej konfrontacji z nią.

Przypomnijmy, że na jubileuszowym FAME MMA 30: Icons Linkiewicz zawalczy z inną byłą zawodniczką UFC, Izabelą Badurek. Kobieta ma za sobą tylko jedno starcie w prestiżowej organizacji MMA.

Na ten moment brak wystarczających informacji, aby stwierdzić, czy Joanna Jędrzejczyk może się w przyszłości zgodzić na propozycję starcia w największej organizacji freak fightów w Polsce. - Nie mam nic przeciwko federacji, ale nie chciałabym, żeby to było traktowane jako sport - określała swoje podejście wiele lat temu zawodniczka. Od czasu wspomnianej wypowiedzi FAME MMA przeszło wiele zmian i proponuje dziś także wiele sportowych zestawień. Niewykluczone zatem, że przy odpowiedniej ofercie była mistrzyni UFC zastanowiłaby się nad jej przyjęciem.

