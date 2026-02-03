Partner merytoryczny: Eleven Sports

Nie do wiary, kto może zawalczyć dla FAME MMA. Wielki powrót po latach

To się naprawdę dzieje. Podczas wydarzenia FAME AWARDS, które odbywało się 31 stycznia, były gwiazdor organizacji udzielił wywiadu, w którym wypowiedział się na temat swojego potencjalnego powrotu do oktagonu. Z jego ust padła naprawdę konkretna deklaracja na temat przyszłości.

FAME MMA
FAME MMAKarol Makurat/REPORTEREast News

FAME MMA od początków swojego istnienia zakontraktowało już setki znanych zawodników. Jednym z nich jest Piotr "Szeli" Szeliga, którego fani mogą kojarzyć za sprawą efektownego nokautu podczas gali FAME 20: The Celebration. 32-latek pokonał wówczas Natana Marconia mocnym ciosem w głowę - mając jedną rękę zablokowaną za plecami -, po którym kontrowersyjny influencer nie był w stanie kontynuować pojedynku.

Jest oficjalne potwierdzenie FAME ws. Pudzianowskiego. Uderzono w KSW. "Oczywiście"

Ostatni pojedynek Piotra Szeligi miał miejsce jeszcze podczas FAME 21: PRETENDENT w maju 2024 r. - przegrana z Grzegorzem Gancewskim. Zawodnik pojawił się także w karcie walk wydarzenia, które odbywało się na Stadionie Narodowym w Warszawie, ale przez prywatny konflikt z jednym z włodarzy zrezygnował on z wyjścia do oktagonu.

Wielki powrót do FAME MMA już wkrótce. Gwiazdor sam to zdradził

Maciej Turski rozmawiał z Piotrem Szeligą podczas FAME AWARDS. W pewnym momencie były gwiazdor organizacji zdecydował się wypowiedzieć na temat swojego powrotu do oktagonu. Zdradził również, w jaki sposób zachował się względem niego Michał "Boxdel" Baron.

- Dzisiaj Boxdel podszedł do nas do stolika, porozmawiał z moją kobietą i nas przeprosił. Padło kilka słów, które chcieliśmy usłyszeć. Zobaczymy, jaka będzie przyszłość. Na ten moment czekam po prostu na jakieś duże nazwisko, które mnie zmotywuje - wskazał szansę na swój potencjalny powrót do FAME MMA Piotr Szeliga.

Przypomnijmy, że w jednym z odcinków na kanale "GOATS" na platformie YouTube Boxdel obrażał partnerkę Piotra Szeligi. Włodarz FAME MMA w trakcie rozmowy telefonicznej z zawodnikiem swojej organizacji wyciszył urządzenie, a następnie nie szczędził gorzkich słów w kierunku kobiety, która po utracie zdrowia przez byłego męża zdecydowała się wejść w relację romantyczną z "Szelim". Rafał Antończak zapadł w śpiączkę i doznał uszkodzenia mózgu, a w przeszłości odpowiadał za przygotowania Piotra Szeligi.

Na ten moment FAME MMA nie potwierdziło, że jest zainteresowane ponownym zakontraktowaniem Piotra Szeligi. Rozmowa między zawodnikiem a Boxdelem może wskazać jednak, że pojawia się on jako potencjalny kandydat do występu na jubileuszowej gali FAME: ICONS.

FAME MMA 25: Denis Załęcki vs Filip Bątkowski
FAME MMA 25: Denis Załęcki vs Filip BątkowskiFame MMAmateriały prasowe
Mężczyzna w sportowej koszulce z podniesionymi pięściami stoi na pierwszym planie, w tle dwóch innych mężczyzn, jeden w garniturze, drugi w czarnym t-shircie, na ścianie widoczne logo LV BET.
Piotr "Bonus BGC" Witczak przed galą FAME MMAKAROLINA MISZTAL/REPORTEREast News
Dwóch muskularnych zawodników toczy pojedynek MMA w oktagonie, obaj są w połowie nadzy, prezentują liczne tatuaże, a ich twarze i ciała są napięte w trakcie wymiany ciosów. Intensywność walki podkreślają zacięte miny oraz ściśnięte pięści w rękawicach.
FAME MMA 28: Marcin Wrzosek - Paweł TyburskiFame MMAmateriały prasowe
Pierwsze słowa Denisa Załęckiego po walce na Clout MMA 5. Zaskakująca wypowiedź WIDEOAdam LewickiINTERIA.TV

