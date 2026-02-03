Nie do wiary, kto może zawalczyć dla FAME MMA. Wielki powrót po latach

FAME MMA od początków swojego istnienia zakontraktowało już setki znanych zawodników. Jednym z nich jest Piotr "Szeli" Szeliga, którego fani mogą kojarzyć za sprawą efektownego nokautu podczas gali FAME 20: The Celebration. 32-latek pokonał wówczas Natana Marconia mocnym ciosem w głowę - mając jedną rękę zablokowaną za plecami -, po którym kontrowersyjny influencer nie był w stanie kontynuować pojedynku.

Ostatni pojedynek Piotra Szeligi miał miejsce jeszcze podczas FAME 21: PRETENDENT w maju 2024 r. - przegrana z Grzegorzem Gancewskim. Zawodnik pojawił się także w karcie walk wydarzenia, które odbywało się na Stadionie Narodowym w Warszawie, ale przez prywatny konflikt z jednym z włodarzy zrezygnował on z wyjścia do oktagonu.

Wielki powrót do FAME MMA już wkrótce. Gwiazdor sam to zdradził

Maciej Turski rozmawiał z Piotrem Szeligą podczas FAME AWARDS. W pewnym momencie były gwiazdor organizacji zdecydował się wypowiedzieć na temat swojego powrotu do oktagonu. Zdradził również, w jaki sposób zachował się względem niego Michał "Boxdel" Baron.

- Dzisiaj Boxdel podszedł do nas do stolika, porozmawiał z moją kobietą i nas przeprosił. Padło kilka słów, które chcieliśmy usłyszeć. Zobaczymy, jaka będzie przyszłość. Na ten moment czekam po prostu na jakieś duże nazwisko, które mnie zmotywuje - wskazał szansę na swój potencjalny powrót do FAME MMA Piotr Szeliga.

Przypomnijmy, że w jednym z odcinków na kanale "GOATS" na platformie YouTube Boxdel obrażał partnerkę Piotra Szeligi. Włodarz FAME MMA w trakcie rozmowy telefonicznej z zawodnikiem swojej organizacji wyciszył urządzenie, a następnie nie szczędził gorzkich słów w kierunku kobiety, która po utracie zdrowia przez byłego męża zdecydowała się wejść w relację romantyczną z "Szelim". Rafał Antończak zapadł w śpiączkę i doznał uszkodzenia mózgu, a w przeszłości odpowiadał za przygotowania Piotra Szeligi.

Na ten moment FAME MMA nie potwierdziło, że jest zainteresowane ponownym zakontraktowaniem Piotra Szeligi. Rozmowa między zawodnikiem a Boxdelem może wskazać jednak, że pojawia się on jako potencjalny kandydat do występu na jubileuszowej gali FAME: ICONS.

