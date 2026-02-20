Nie do wiary, ile dziennie zarabia nowy włodarz FAME MMA. Mowa o grubych milionach

Łukasz Łuźniak w połowie 2025 r. przejął udziały w FAME MMA od Wojciecha Goli - 10 proc. - i stał się nowym współwłaścicielem firmy. Organizacja freak fightowa nie jest jednak pierwszym biznesem w życiu 43-latka. Mężczyzna od wielu lat zarządza spółką ELPOL, będącą liderem w dziedzinie produkcji ziaren dla ptaków.

Firma z czasem rozszerzyła swoją ofertę i obecnie proponuje już także inne produkty, jak komponenty paszowe oraz spożywcze, w tym różnego rodzaju kasze. Ponadto na jej stronie czytamy, że ELPOL jest trzecim co do wielkości producentem siemienia lnianego w Europie oraz rocznie skupuje 100 tys. ton ziarna.

Tyle zarabia nowy włodarz FAME MMA. Sam się przyznał. Prawdziwa fortuna

W czwartek, 19 lutego, na platformie YouTube pojawił się wywiad Tomasza Matysiaka z nowym włodarzem FAME MMA. Łuźniak poruszył w jego trakcie wiele ciekawych kwestii dotyczących planu na rozwój organizacji, ale opowiedział także o swoim głównym biznesie, jakim jest wspomniana firma ELPOL. W trakcie rozmowy nie mogło więc zabraknąć pytania o finanse 43-latka.

- Nigdy nie liczę tego, ile zarabiam miesięcznie. Jest taki moment w życiu, że te pieniądze już cię nie cieszą. [...] Są dni, kiedy zarobię na przykład 6 mln zł, często się zdarzają, ale ile miesięcznie, rocznie, to Ci nie powiem - zdradził Łuźniak.

Matysiak próbował jednak wyciągnąć od milionera dokładne wpływy i zapytał go, czy można gdzieś znaleźć jakieś oficjalne zestawienia finansowe. - Zestawienia ci nic nie dadzą, tam nie zobaczysz dochodów - odpowiedział Łuźniak, sugerując, że wcześniej wskazał czysty zysk, a nie jedynie przychód firmy.

Łuźniak bez wątpienia może pochwalić się ogromnym majątkiem finansowym. Mężczyźnie jednak nic nie udałoby się bez ciężkiej pracy, którą praktykował latami, wcześniej pielęgnując firmę wspólnie z rodzicami. Niewykluczone, że FAME MMA skorzysta na doświadczeniu 43-latka i wspólnie z nim ruszy na podbój Europy.

