Nie do wiary, gwiazdor ze "Świata według Kiepskich" wywołał burzę. Nagłe wieści o przemianie

Bartosz Żukowski wiele miesięcy temu podjął zaskakującą decyzję dla większości fanów. Aktor dołączył do świata freak fightów i wystąpił na FAME MMA 28: Armagedon. Gwiazdor znany z kultowej roli "Waldka Kiepskiego" mierzył się 22 listopada z Tomaszem "Szalonym Reporterem" Matysiakiem w walce bokserskiej.

Na nieszczęście 50-latka jego rywal miał za sobą już trzy walki w karierze. Różnica w doświadczeniu była zatem ogromna. Matysiak zdecydował się ją wykorzystać i zakończył walkę jeszcze w pierwszej rundzie po technicznym nokaucie na Żukowskim.

Przed samą galą wiele mówiło się jednak o zachowaniu popularnego "Waldusia". W jednym z wywiadów jego rywal zdradził, że Żukowski zadzwonił do niego i złożył mu propozycję, "aby nie bić się po twarzy, ponieważ aktor kilka dni później miał odgrywać rolę w spektaklu". - Nie wiem, czy nie mogę wręcz powiedzieć, że to była jego ostatnia walka w naszej federacji pomimo kontraktu - zareagował wówczas przedstawiciel FAME MMA na przegraną i aferę nowego gwiazdora.

Gwiazdor "Świata według Kiepskich" przeżył koszmar, a teraz takie wieści. Ogromna przemiana aktora

Wiele wskazuje jednak na to, że "Walduś" nie powiedział jeszcze ostatniego słowa w oktagonie. Aktor wciąż pozostaje w treningu i czeka na kolejne wyzwanie. Więcej na ten temat mogliśmy usłyszeć w wywiadzie przeprowadzonym z gwiazdorem na kanale "Za Ciosem". Żukowski zdradził w nim m.in. powody swojej ostatniej porażki, efekty treningów, a także odpowiedział na pytanie "czy będzie jeszcze w FAME MMA?".

- Myślę, że będzie. Czemu mam nie być? - odparł krótko. - Co miało mi wyjść w ostatniej walce, jak ja trzy tygodnie trenowałem. Teraz jestem cały czas w treningu, trzy razy w tygodniu mam boks, co najmniej trzy. [...] Jak widać, zrzuciłem 18 kg i rzeczywiście trenuję, rzetelnie, ciężko pracuję, więc myślę, że już coś będzie, coś bym pokazał - dodał.

Żukowski zapewnia, że ma za sobą naprawdę pracowity okres. Gwiazdor w ostatnich miesiącach regularnie miał pojawiać się na sali treningowej, przez co przeszedł ogromną przemianę i schudł blisko 18 kg. - Mam wydolność, jestem w stanie przebiec 20 km. I ja to zrobiłem w trzy i pół miesiąca - powiedział.

Podczas rozmowy 50-latek wskazał również, że jednym z głównych powodów jego porażki było nieodpowiednie zestawienie go z rywalem. Żukowski przed walką na FAME MMA 28: Armagedon dopiero rozpoczął swoją przygodę ze sportami walki, a jego rywal wówczas trzykrotnie mierzył się już na różnych galach freak fightowych.

Na ten moment FAME MMA nie zareagowało na możliwość ponownego umieszczenia "Waldusia" na swojej karcie walk. Niewykluczone jednak, że gwiazdor w dalszym ciągu ma obowiązujący kontrakt z organizacją i to właśnie dlatego stale prowadzi przygotowania.

FAME MMA: Bartosz "Walduś" Żukowski vs "Szalony Repoerter" Fame MMA materiały prasowe

