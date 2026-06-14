Nawrocki specjalnym gościem w USA. Przyćmią mundial. Kilka milionów za bilet

Niedzielna gala UFC Freedom 250 bez wątpienia będzie jedną z najważniejszych gal w historii amerykańskiego giganta MMA. Czołowa organizacja mieszanych sztuk walki gościła już w przeróżnych obiektach, lecz nigdy zawodnicy nie rywalizowali na terenie Białego Domu. Szef federacji, Dana White, postawił na wyjątkowość pod każdym względem. Widzowie obejrzą na przykład tylko siedem walk, lecz za to każda z nich zapowiada się hitowo.

Elitarnie z kolei zrobi się na trybunach. Początkowo mówiło się o kilkudziesięciotysięcznej publiczności. Ostatecznie miejsca dla kibiców zmniejszono do pięciocyfrowej liczby. Sporą część wejściówek mają otrzymać żołnierze, co potwierdziły już amerykańskie media. Niedawno rozpoczęło się poszukiwanie chętnych. Szczęśliwcy muszą spełnić jednak konkretne warunki. Dotyczą one wzrostu oraz wagi.

"Wybrani członkowie wojska muszą sami opłacić podróż do Waszyngtonu, pierwszeństwo będą mieli młodsi szeregowi i oficerowie, którzy są 'prawdziwymi fanami UFC', członkowie rodzin nie zostaną uwzględnieni" - meldował "forbes.com". Poza nimi na widowni znajdą się osoby z naprawdę grubym portfelem. Za bilet VIP trzeba było przeznaczyć około 1,5 miliona dolarów (ponad 5 milionów złotych - dop.red.). Na liście gości jest między innymi… Karol Nawrocki. Jego akurat zaprosił Donald Trump.

Co z pozostałymi chętnymi? Przygotowano dla nich specjalną strefę z ogromnym telebimem. Według wstępnych szacunków może się w niej pojawić prawie sto tysięcy fanów MMA. O odpowiednie rozgrzanie publiczności przed ekranem multimedialnym postarają się zawodnicy. Jak wspominaliśmy wcześniej, w Waszyngtonie zaplanowano hit za hitem. W walce wieczoru zawalczy z Justinem Gaethje. Obaj panowie podgrzali już atmosferę przed wydarzeniem.

Wszystko gotowe na UFC Freedom 250. Tylko pogoda może pokrzyżować plany

Gruzina najpierw sprowokował Amerykanin, wypowiadając się na temat spraw prywatnych Europejczyka. "Bierz to, Justinie" - odpowiedział mu niepokonany gwiazdor, pokazując do kamery dwa środkowe palce. "Uważałem go za świetnego gościa, ale skoro przekroczył granice spraw osobistych… Mojego szacunku miał już nie będzie. Ani szacunku ze strony mojej ekipy" - dodał, cytowany przez "lowking.pl". W oktagonie na pewno dojdzie do grzmotów.

Niestety grzmoty mogą też storpedować galę. Gdyby w pobliżu uderzył piorun, to wydarzenie natychmiast musiałoby zostać przerwane na co najmniej trzydzieści minut. Sam deszcz będzie niestraszny, ponieważ nad areną pojawi się dach. "Ariel Fisher poinformował, że UFC otrzymuje co godzinę aktualizacje od wielu serwisów meteorologicznych w tygodniu poprzedzającym walkę" - czytamy na łamach "bleacherreport.com".

Początek gali o godzinie 2:00 w nocy z niedzieli na poniedziałek. Transmisja na sportowych antenach Polsatu.

Dana White IAN MAULE AFP

Donald Trump prezentujący makietę z wizualizacją oktagonu na tle Białego Domu w jego rezydencji KENT NISHIMURA AFP

Karol Nawrocki Damian Bachniak/East News East News





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