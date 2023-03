Narzeczona Murańskiego przerwała milczenie. Zdementowała krzywdzącą plotkę 

Narzeczona Mateusza Murańskiego reaguje na fake newsy

Karolina Wolska również postanowiła odnieść się do plotek o samobójstwie ukochanego. Do wystosowania swojego apelu wykorzystała profil Mateusza Murańskiego na tik toku, gdzie zamieściła film z przekazem w formie tekstu.

- Nie godzę się na wyzywanie mnie, jak mogłam wyjechać na parę dni do rodziny i co ze mnie za kobieta (nie będę przytaczać epitetów). Plotki o naszym rzekomym rozstaniu czy o tym, że Mat był w tamtą noc na jakiejś imprezie również rozprzestrzeniają ludzie, których nigdy nie widzieliśmy na oczy. A na końcu kobieta ze służby medycznej, która bez żadnych dowodów napisała do koleżanki o rzekomym przedawkowaniu, po czym udostępniła to do sieci chwilę po reanimacji Mata. Jako jego narzeczona proszę Was, jeżeli posiadacie trochę człowieczeństwa PRZESTAŃCIE! - apeluje narzeczona zmarłego Mateusza Murańskiego.