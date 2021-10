Mamed Chalidow to absolutny fenomen i największa gwiazda w ponad 15-letniej historii KSW. Aktualnie panujący mistrz kategorii średniej jest najstarszym czempionem, a do tego zawodnikiem, który aż trzykrotnie sięgał po tytuły mistrzowskie. Już w 2009 roku reprezentant Arrachionu Olsztyn zawiesił na swoich biodrach pas kategorii półciężkiej. Sześć lat później po pokonaniu Michała Materli usiadł na tronie dywizji średniej. Tytuł zwakował trzy lata później, lecz w październiku minionego roku powrócił do walk mistrzowskich i ponownie sięgnął po pas, kiedy to w 36 sekund znokautował Scotta Askhama jednym z najbardziej efektownych nokautów 2020 roku na świecie. W całej karierze Chalidow stoczył 44 pojedynki, z których 31 kończył przez nokauty lub poddania.

Reklama

Roberto Soldić jest uważany za jednego z najniebezpieczniejszych zawodników w Europie. Na swoją renomę zapracował fenomenalnymi zwycięstwami, które najczęściej dopisywał do rekordu po spektakularnym znokautowaniu przeciwników. Już w pierwszym starciu dla KSW, 22-letni ówcześnie Chorwat, zmierzył się z Borysem Mańkowskim i zupełnie zdemolował panującego mistrza. "Robocop" zdobył pas i został drugim najmłodszym czempionem w dziejach organizacji KSW. Reprezentant UFD Gym wejdzie do klatki po passie 6 zwycięstw, a pięć z tych wygranych bojów kończył przez nokaut, trzykrotnie w pierwszej odsłonie. W całej swojej karierze Soldić 16 razy odprawiał przeciwników za pomocą uderzeń i kopnięć.