Najpierw powalił Fury'ego, a teraz taki nokaut. "Ubił" rywala do nieprzytomności

38-latek po 2,5-letniej przerwie od MMA wrócił do swojej koronnej dyscypliny, aby zadebiutować w organizacji PFL. Na gali w Rijadzie zmierzył się w main evencie z dominatorem federacji w dywizji królewskiej Renanem Ferreirą. "Pradator" na początku miał małe kłopoty, bowiem wpadł w duszenie trójkątne, ale szybko się wydostał. To był początek kłopotów Brazylijczyka. Batalia pozostała w parterze, ale to Ngannou miał dominującą pozycję. Zasypywał oponenta coraz to mocniejszymi ciosami, które powoli odbierały świadomość.