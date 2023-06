Najman znów ruga Pudzianowskiego. Wbił mu kolejną szpilkę

Marcin Najman nie przestaje zwracać się do Mariusza Pudzianowskiego. "El Testosteron" twierdzi, że ma plan na "Pudziana" i jest pewny, że gdyby doszło do rewanżowej walki, to wyjdzie z niej zwycięsko. - Zaczął na Najmanie i skończy na Najmanie. Tylko teraz z troszkę innym rezultatem - powiedział. Porównał też bój ze Szpilką do swojego starcia z "Miśkiem z Nadarzyna".