Najman totalnie oszalał. Walka z największym wrogiem, będzie można... gryźć

To naprawdę się wydarzy. Marcin Najman zmierzy się z Jackiem Murańskim na gali Clout MMA 4 już 9 marca w Atlas Arenie w Łodzi. To będzie rozstrzygnięcie największego konfliktu w historii freak-fightów. Najbardziej szalona jest jednak formuła tego pojedynku, którą można porównać do brutalnej ulicznej walki. Panowie w przeszłości byli już kilkukrotnie zestawiani, teraz wydaje się, że w końcu wszystko dojdzie do skutku.